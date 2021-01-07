أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

مسيرة تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي أثناء محاولتهم دخول سوريا

07:03 م الخميس 07 يناير 2021
مسيرة تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي أثناء محاولتهم دخول سوريا

أرشيفية

دمشق - (أ ش أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أربعة عناصر من ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي قتلوا جراء استهداف جوي أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية قرب مدينة البوكمال.

وأفاد المرصد في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، بأن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة للحشد أثناء دخولها الأراضي السورية من أحد المعابر غير الرسمية على الحدود مع العراق، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

يأتي هذا في وقت تكثف فيه إسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامنا مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا ومنع نقل أسلحة إلى حزب الله.

هذا المحتوى من

الحش الشعبي سوريا غارة جوية

الخبر التالى:

وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة يناشد ترامب بأن يدين أعمال العنف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 145590

    عدد المصابين

  • 115975

    عدد المتعافين

  • 7975

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87501718

    عدد المصابين

  • 62968258

    عدد المتعافين

  • 1887471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا