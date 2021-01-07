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فيسبوك وإنستجرام يحظران حساب ترامب لأجل غير مسمى

06:13 م الخميس 07 يناير 2021
فيسبوك وإنستجرام يحظران حساب ترامب لأجل غير مسمى

دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الرئيس التنفيذي لموقع "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، أن "فيسبوك"، و"إنستجرام" سيحظران حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لأجل غير مسمى، أو لمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.

واحتشد مناصرون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أمام مبنى الكونجرس أمس، لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية. ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

وصادق الكونجرس رسميًا على فوز الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئاسة بأكثر من 270 صوتًا.

وقتلت أمريكية أمس الأربعاء، بعدما أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن تأمين عبوتين ناسفتين مشتبه بهما.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرًا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

فيسبوك دونالد ترامب اقتحام الكونجرس

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