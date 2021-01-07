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وزير الخارجية الألماني: كل من يستهدف الديمقراطية الأمريكية يضر بنا جميعا

06:03 م الخميس 07 يناير 2021
وزير الخارجية الألماني: كل من يستهدف الديمقراطية الأمريكية يضر بنا جميعا

هايكو ماس

برلين - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن الهجوم على مبنى الكابيتول لا يؤثر فقط على الولايات المتحدة ويستهدف ديمقراطيتها، بل يستهدفنا جميعًا.

وأضاف وزير الخارجية الألماني فى تصريحات له اليوم الخميس على موقع شبيجل اون لاين Spiegel Online اليوم الخميس أن صور اقتحام مبنى الكابيتول تؤذي روح كل صديق للديمقراطية، فالعالم الديمقراطي مصدوم ومروع، ولكن هذا لا يكفي، فنحن بحاجة إلى جميع الديمقراطيين لتوحيد قواها - في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن الغوغاء الراديكاليين لا يمثلون الأغلبية في الولايات المتحدة، بل إن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين المقتنعون بالديمقراطية صوتوا ضد اليمين الشعبوي في الانتخابات.

وقال انه لا يجب على دونالد ترامب وحده قبول الهزيمة في النهاية، بل يجب الآن على أي جمهوري لديه حد أدنى من المسؤولية أن ينتقد ترامب بشكل واضح.

وشدد على أن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا ، جو بايدن ، يحترم الديمقراطية وكانت دعوته إلى الاحترام المتبادل والمصالحة أمس كلمات واضحة ومحددة وكان تأكيد الكونجرس الأمريكي لانتخاب جو بايدن وكمالا هاريس أفضل رد ديمقراطي على من زرعوا الفوضى والفتنة في واشنطن أمس.

وأعرب عن أمله في أن يكون جو بايدن وكمالا هاريس أكثر قوة في المهمة الصعبة المتمثلة في التغلب على الانقسام الأمريكي.. نحن نقف إلى جانبهم في الكفاح من أجل الديمقراطية.

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