النمسا: اعتماد لقاح موديرنا أدى لتسريع عملية التطعيم

فيينا - أ ش أ

أكد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي، أن موافقة المفوضية الأوروبية على لقاح ثان جديد موديرنا ضد فيروس كورونا ساعد الحكومة على البدء فى حملة التطعيم على الفور بدلا من يوم 12 يناير الجاري كما كان مخططا بشكل مسبق.

وقال أنشوبير، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس حول استراتيجية التطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا، إن وزارة الصحة تتوقع وصول اللقاحين إلى مليون نسمة فى النمسا بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ولفت أنشوبير إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التى وردت إليها من الأحزاب بشأن بطء عملية التطعيم ولذا جاء قرار المستشار سباستيان كورتس بتقديم موعد توزيع اللقاحات.

وذكر أنشوبير أن المرحلة التجريبية من التطعيمات ضد كورونا تسير بشكل جيد للغاية خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأعراض الجانبية للقاح على الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات.

وأضاف الوزير أن التطعيم يسير الآن "على نطاق واسع" بعد الدفعة التى تلقاها من اعتماد لقاح شركة موديرنا الأمريكية، معتبرا أن موافقة الاتحاد الأوروبي على اللقاح الثاني يعد "يوم تاريخي فارق لأوروبا والنمسا".