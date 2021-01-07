الخارجية الروسية: ما يحدث في واشنطن شأن داخلي
موسكو - أ ش أ
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن ما تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن هو شأن داخلي، متمنية للشعب الأمريكي أن يتجاوز هذه اللحظة الدرامية من تاريخه.
وأضافت الخارجية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن الأحداث الأخيرة في واشنطن أظهرت أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة هو نظام قديم، ولم يعد يستجيب للمعايير الحديثة.
وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية؛ ما تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
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