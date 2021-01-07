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روحاني ينتقد ترامب: شخص غير سليم أحرج بلاده

12:24 م الخميس 07 يناير 2021
روحاني ينتقد ترامب: شخص غير سليم أحرج بلاده

حسن روحاني

طهران - (د ب أ):

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، على حادثة اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي أمس، واعتبر أن هذا "يظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية وفشلها". ووصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بأنه "شخص غير سليم.. أحرج بلاده".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"لقد شاهدنا كيف يمكن لإنسان شعبوي أن يلحق على مدى أربع سنوات هذا الكم من الدمار ببلاده ويحرجها".

وتابع أنه "بطبيعة الحال، عندما يتسلم شخص غير سليم زمام القوة بيده، سيعرض بلاده والعالم لمشاكل كثيرة".

وطالب روحاني الإدارة الأمريكية القادمة بـ"إعادة الشعب الأمريكي، الذي هو شعب عظيم، إلى مكانته الحقيقية".

حسن روحاني الكونجرس الأمريكي دونالد ترامب

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