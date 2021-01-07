أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

‏شرطة واشنطن: صادرنا أسلحة من أنصار ترامب وهناك إصابات بين الضباط

12:09 ص الخميس 07 يناير 2021
‏شرطة واشنطن: صادرنا أسلحة من أنصار ترامب وهناك إصابات بين الضباط

عدد من أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكونجرس

وكالات

قال قائد شرطة مدينة واشنطن، إن شخصًا مدنيًا تعرض لإصابة بالرصاص في الصدر، كما أصيب بعض الضباط خلال الاشتباكات التي وقعت داخل الكونجرس.

وردًا على سؤال حول وجود أسلحة مع المتظاهرين، أكد أنهم صادروا ٥ أسلحة من أنصار ترامب وألقوا القبض على عدد من مثيري الشغب وأغلبهم لا يقيم في واشنطن.

‏هذا وأعلنت شرطة الكابيتول، أنه لن يتم استئناف الجلسات اليوم أو في وقت قريب، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ودخلت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار الرئيس ترامب، بعد أعمال الشغب التي وقعت الأربعاء.

ووقع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميللي، مساء الأربعاء على قرار إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار ترامب، في رفض واضح لما فعله وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، الذي رفض طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الكونجرس.

وكان عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

أنصار ترامب شرطة واشنطن الكونجرس اقنحام اثتحام الكونجرس

الخبر التالى:

‏شرطة واشنطن: صادرنا أسلحة من أنصار ترامب وهناك إصابات بين الضباط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87481502

    عدد المصابين

  • 62955256

    عدد المتعافين

  • 1887103

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فوضى الكونجرس.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا