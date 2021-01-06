أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

"أول مرة منذ 35 عامًا".. أمريكا لم تستورد نفط سعودي خلال الأسبوع الماضي

10:10 م الأربعاء 06 يناير 2021
"أول مرة منذ 35 عامًا".. أمريكا لم تستورد نفط سعودي خلال الأسبوع الماضي

ارشيفيه

واشنطن - (د ب أ)

لأول مرة منذ 35 عاما لم تستورد الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي أي نفط خام من السعودية، وذلك على عكس الاتجاه السائد خلال الشهور الأخيرة عندما هددت السعودية بإغراق صناعة النفط الأمريكية المتعثرة بالإمدادات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تقليل اعتماد الولايات المتحدة على استيراد النفط من دول الشرق الأوسط بشكل عام، مازال حلما لجميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، ومنذ 12 عاما فقط وعندما كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تستورد مصافي النفط الأمريكية حوالي مليون برميل خام من السعودية لتصبح ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الولايات المتحدة بعد كندا.

يأتي عدم وصول أي شحنات من النفط الخام السعودي إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب تراجع شحنات النفط الخام إلى الولايات المتحدة التي غادرت المملكة الصحراوية في الأشهر الأخيرة، نظرًا لأن الناقلات من المملكة العربية السعودية تستغرق حوالي ستة أسابيع للوصول إلى محطات الاستيراد سواء على الساحل الغربي الأمريكي أوساحل خليج المكسيك، فإن تأثير انخفاض عدد الناقلات المتجهة من السعودية ظهر الآن.

النفط واشنطن الولايات المتحدة النفط الأمريكية جو بايدن باراك أوباما

الخبر التالى:

الفلبين تضيف 6 دول أخرى إلى قائمة الدول التي تغطيها قيود سفر بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85966424

    عدد المصابين

  • 60912753

    عدد المتعافين

  • 1858630

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:واشنطن تعلن حظر التجوال اعتبارًا من الـ6 مساء اليوم بعد احتجاج أنصار ترامب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا