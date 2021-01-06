زعيم الجمهوريين: الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم لم تقدم أدلة على وجود تزوير واسع النطاق

وكالات

‏أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس الأمريكي، ميتش ماكونيل، أن الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم لم تقدم أدلة على وجود تزوير على نطاق واسع، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وكان ترامب قال أمام حشد من أنصاره في واشنطن، إنه سيعلن اليوم عما وصفه بـ"بعض الأدلة التي تثبت فوزنا في الانتخابات، لقد فزنا في هذه الانتخابات فوزا لا يمكن وصفه بأنه كان صعبًا، لقد خضت الانتخابات مرتين وفزت فيهما والفوز الثاني كان أكبر بكثير من الأول".

وكان ماكونيل، هنأ بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي.

ويعقد مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين جلستين منفصلتين بعد تعليق الجلسة، في حين أنه من المعروف أن جلسة التصديق على نتائج الانتخابات تعقد مشتركة بين المجلسين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وعلق الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، جلسته المقررة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن المعروف أنها جلسة إجرائية لا تؤثر على نتيجة الانتخابات.

وجاء تعليق الجلسة بعد رفض مشرعون جمهوريون نتائج الانتخابات في ولاية أريزونا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، أكد أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية كما طلب ترامب.

وقال بنس في مستهل الجلسة التي يعقدها الكونجرس مساء اليوم الأربعاء، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، إنه لا يمكن رفض الأصوات التي تجعل جو بايدن رئيسًا للبلاد.

وفي تغريدة عبر تويتر، طالب دونالد ترامب، من نائبه مايك بنس، بالتحلي بالشجاعة ورفض نتائج المجمع الانتخابي وإعادتها للولايات مرة أخرى، قائلا "كل ما على بنس فعله إعادة تلك الأصوات إلى الولايات وسوف نفوز فهذا وقت الشجاعة القصوى".

وقال: "إن الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات، مضيفًا أن بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".