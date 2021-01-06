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كوسوفو: إصابة أكثر من 40 شخصا إثر انفجار في مطعم

01:11 م الأربعاء 06 يناير 2021
كوسوفو: إصابة أكثر من 40 شخصا إثر انفجار في مطعم

ارشيفية

بريشتينا - أ ش أ:

أعلنت الشرطة المحلية في أقليم كوسوفو عن إصابة أكثر من 40 شخصا بجروح جراء انفجار بمطعم في وسط الإقليم.

وقالت الشرطة - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن الانفجار الذي دمر المدخل الأمامي لمطعم "ستيك هاوس" في بلدة فيريزاج، نجم على الأرجح عن خلل في خزان غاز في المطعم، وفتحت تحقيقا في الحادث.

وقال مسؤولون في الشرطة إن الانفجار أدى إلى إصابة 42 شخصا، بينهم أطفال، وإن سبعة من المصابين في حالة خطيرة.

وحسب رئيس بلدية فيريزاجفإن، فإن الانفجار كان عنيفا لدرجة أن المارة كانوا من بين المصابين أيضا، إلى جانب زبائن المطعم.

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كوسوفو انفجار انفجار بمطعم

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