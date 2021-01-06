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"إعمار العقارية" الإماراتية تعلن بيع حصتها في فندق "سكاي فيو"

12:17 م الأربعاء 06 يناير 2021
"إعمار العقارية" الإماراتية تعلن بيع حصتها في فندق "سكاي فيو"

شركة إعمار العقارية الإماراتية

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة إعمار العقارية الاماراتية التنازل عن 100% من حصص الشركة التابعة "إيه إس فى جروب ليمتد "مالكة فندق "سكاي فيو- 169 مفتاح وعملياتها".

وقالت إعمار، في بيان لسوق دبي المالي اليوم الأربعاء أوردته صحيفة "الرؤية" الإماراتية على موقعها الإلكتروني، إنها أبرمت اتفاقية إدارة فنادق وستواصل الاحتفاظ بملكية مطعم سكاي بريدج.

وأشارت إلى أن أصول الشركة التابعة تتكون من فندق سكاي فيو والنشاط هو العمليات الفندقية، منوهة إلى أن نسبة إجمالي قيمة الصفقة مقابل صافي أصول الشركة، بلغ 1.4%، مضيفة أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 750 مليون درهم.

وذكرت إعمار أنها قررت التصرف في هذا الأصل لأن ذلك يتماشى مع استراتيجية الأصول الخفيفة فيما يخص أصول الضيافة التي تملكها الشركة.

وبحسب البيان، تم إبرام الصفقة في الثامن أكتوبر الماضي، فيما تم تنفيذها في 31 ديسمبر الماضي، والمتوقع إغلاقها في 15 يناير الجاري.

وأشارت إعمار إلى أنها استلمت في 31 من الشهر الماضي 750 مليون درهم، وتم نقل ملكية الشركة التابعة التي تملك الأصول إلى المشتري، ولكن نقل الحصص في الشركة المالية لعمليات تشغيل الفندق لم يكتمل بعد، مضيفة أن التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة هو 15 من الشهر الجاري.

شركة إعمار العقارية الاماراتية دبي فندق سكاي فيو

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