"يبعث على السرور".. تركيا ترحب باتفاق المصالحة الخليجية
أنقرة- (د ب أ):
رحّبت وزارة الخارجية التركية باتفاق "المصالحة الخليجية" الذي تم توقيعه أمس في القمة الخليجية.
وقالت الخارجية التركية إن "إظهار إرادة مشتركة لحل النزاع الخليجي والإعلان عن إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع قطر أمر يبعث على السرور".
وأضافت، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، الأربعاء، :"نتمنى أن يسهم (إعلان العلا) الذي تم توقيعه، من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ختام القمة، في التوصل لحل نهائي للنزاع".
وشددت الخارجية على إيلاء تركيا أهمية لوحدة الصف والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت :"مع إعادة تأسيس الثقة بين الدول الخليجية. تركيا مستعدة لبذل الجهود من أجل الارتقاء بتعاوننا المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي الذي نحن شريك استراتيجي له".
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