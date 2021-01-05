أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

باكستان تحث مجلس الأمن على الالتزام بوعوده حول إجراء استفتاء حر ونزيه بكشمير‎

05:39 م الثلاثاء 05 يناير 2021
باكستان تحث مجلس الأمن على الالتزام بوعوده حول إجراء استفتاء حر ونزيه بكشمير‎

عمران خان

باكستان - (أ ش أ)

جدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تأكيد استمرار باكستان في دعمها الثابت والقوي لشعب إقليم كشمير المتنازع عليه من أجل الحصول على حقه في تقرير المصير، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى احترام وعوده والالتزام بها فيما يخص إجراء استفتاء حر ونزيه في إقليم كشمير.

وأوضح خان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن باكستان كونها طرفًا مباشرًا في نزاع كشمير ستواصل التأكيد على ضرورة عقد استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن لجنة الأمم المتحدة تبنت قراراً يكرس هذا الحق.

جاءت تصريحات خان في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الـ72 لـ"يوم حق تقرير المصير" للكشميريين الذي يوافق الخامس من يناير عام 1949.

هذا المحتوى من

عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني مجلس الأمن كشمير

الخبر التالى:

الأردن يرحب بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 143464

    عدد المصابين

  • 114601

    عدد المتعافين

  • 7863

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مشاهد من القمة الخليجية: حضن سعودي قطري وبيان مُصالحة لم يُعلن بعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا