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حماس تهنئ مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة

11:47 م الإثنين 04 يناير 2021
حماس تهنئ مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة

حركة حماس

غزة - (د ب أ)

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة، والتي أسفرت عن فتح الحدود بين السعودية ودولة قطر.

وأعربت الحركة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" مساء الاثنين، عن أملها في أن تنتهي الأزمة الخليجية بالكامل، وأن تستعاد الوحدة والتضامن الخليجي الذي يصب في وحدة الموقف العربي المأمول.

ودعت الحركة إلى إطلاق أوسع حوار إقليمي لإنهاء مختلف عوامل وعناصر الخلاف بين جميع الدول العربية والإسلامية في المنطقة.

وتمنت الحركة أن يكون العام 2021 عام تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووحدة مكونات الأمة ودولها الرئيسة، في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

حركة حماس غزة فلسطين

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