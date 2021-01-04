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فرنسا تفتح تحقيقًا مع زعيم سابق للمتمردين في الكونغو

10:36 م الإثنين 04 يناير 2021
فرنسا تفتح تحقيقًا مع زعيم سابق للمتمردين في الكونغو

فرنسا

باريس - (د ب أ)

أعلن رئيس الإدعاء لمكافحة الإرهاب في باريس، اليوم الاثنين، أن فرنسا قد فتحت تحقيقا مع الزعيم السابق لجماعة متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وروجر لومبالا متهم بالاشتراك في جرائم ضد الانسانية تم ارتكابها أثناء الحرب الأهلية في عام 2002.

وقال رئيس الادعاء إنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 62 عامًا أمس الأول السبت في باريس.

وكان لومبالا يتزعم جماعة من رجال حرب العصابات تسمى التحالف الكونغولي من أجل الديمقراطية والوطنية إبان حرب الكونغو الثانية بين عامي 1998 و2003.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة تُعد هذه الجماعة مسؤولة عن ارتكاب مذابح ضد طائفة الأقزام في شمال شرق البلاد وكذلك عمليات السلب والنهب الممنهجة والاغتصاب الجماعي وآكل لحوم البشر.

فرنسا مكافحة الإرهاب في باريس الكونغو

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