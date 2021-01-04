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أول تعليق من تركيا على إعلان فتح الحدود بين قطر والسعودية

09:56 م الإثنين 04 يناير 2021
أول تعليق من تركيا على إعلان فتح الحدود بين قطر والسعودية

وزارة الخارجية التركية


وكالات:
أعربت وزارة الخارجية التركية، ترحيبها على إعلان الكويت، التوصل لاتفاق بين السعودية وقطر لفتح الأجواء والحدود بين البلدين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق الإخبارية.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي، أنه جرى الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.
وقال إن أمير الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين الرياض والدوحة اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين.
كان أمير الكويت قد اعلن في الشهر الماضي عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية.
يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر، وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الثلاثاء في مدينة العلا.

وزارة الخارجية التركية السعودية قطر

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