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تايلاند تحصل على مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا

11:04 ص الإثنين 04 يناير 2021
تايلاند تحصل على مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني ضد كورونا

لقاح سينوفاك

بانكوك- (أ ش أ):

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الإثنين أنها سوف تحصل على أول دفعة من لقاحات كوفيد 19 من شركة سينوفاك بيوتيك الصينية الشهر المقبل، ما يسمح للبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد بالبدء في تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة التايلاندية القول إن اللقاح الصيني سيصل على ثلاث دفعات حيث تصل أول 200 ألف جرعة في فبراير المقبل، و800 ألف في مارس، ومليون أخرى في أبريل.

وقالت الوزارة إن تايلاند بدأت أيضًا الإنتاج المحلي للقاحات التي طورتها شركة أسترازينيكا بموجب اتفاقية تبادل التكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة للتوزيع في مايو المقبل.

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