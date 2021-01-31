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"شاومي" الصينية تقاضي الحكومة الأمريكية لإدراجها في القائمة السوداء

07:29 م الأحد 31 يناير 2021
"شاومي" الصينية تقاضي الحكومة الأمريكية لإدراجها في القائمة السوداء

شركة شاومي الصينية

بكين - (د ب أ)

اتخذت شركة ""شاومي"" الصينية لصناعة الهواتف الذكية، إجراءات قانونية في الولايات المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأدرجت وزارة الدفاع الأمريكية "شاومي" في القائمة السوداء في منتصف يناير مع ثماني شركات صينية أخرى. ونتيجة لذلك، يتم منع المستثمرين الأمريكيين من شراء أسهم "شاومي" ويجب عليهم التخلص من جميع الأسهم بحلول عام 2022.

وفي دعوى قضائية تم رفعها يوم الجمعة، أكدت "شاومي" أن الحكومة الأمريكية لم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة وسعت الشركة للحصول على أمر قضائي بالتعليق الفوري للعقوبات.

كما ترفض الدعوى القضائية ادعاء واشنطن بوجود علاقات بين "شاومي" والجيش الصيني.

ونظرًا لتغيير الإدارة الأمريكية في 20 يناير، وجهت الدعوى ضد وزير الدفاع الجديد لويد أوستن ووزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين.

ويمكن للرئيس جو بايدن إلغاء العقوبات. وقال إنه ستتم مراجعة إجراءات ترامب ضد الصين، لكن في غضون ذلك، ستبقى إجراءات الإدارة السابقة سارية.

شركة شاومي القائمة السوداء الهواتف الذكية وزارة الدفاع الأمريكية أمريكا

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