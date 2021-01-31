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الصومال: مقتل 5 عناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية بمحافظة باي

07:28 م الأحد 31 يناير 2021
الصومال: مقتل 5 عناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية بمحافظة باي

حركة الشباب الصومالية المتطرفة

مقديشيو - (أ ش أ):

قُتل 5 من عناصر حركة الشباب الصومالية المتطرفة خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي بالتعاون مع قوات ولاية جنوب الغرب بمحافظة باي.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد أن العملية العسكرية كانت بضواحي مدينة دينسور بمحافظة باي، وأسفرت عن مقتل قياديين بارزين من حركة الشباب المتطرفة.

ونقلت الوكالة عن إبراهيم آدم علي، أحد الضباط الذين قادوا العملية العسكرية قوله إن الجيش استهدف تجمعًا لحركة الشباب كانوا يخططون لشن هجوم على القوات الحكومية.

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