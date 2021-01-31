تايلاند تسجل 829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - (د ب ا):

أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الأحد تسجيل 829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 18 ألفا و 782 حالة.

ولم تسجل تايلاند حالات وفاة جديدة بالفيروس، لتبقى حصيلة الوفيات بالفيروس عند 77 حالة.

ومن بين حالات الاصابة الجديدة، جرى كشف 731 حالة عبر الرصد النشط و 91 حالة في المستشفيات، في حين تم تسجيل سبع حالات إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.