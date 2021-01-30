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الصحة العالمية تطالب بعدم التخلي عن الدول الفقيرة خلال توزيع لقاحات كورونا

08:47 ص السبت 30 يناير 2021
الصحة العالمية تطالب بعدم التخلي عن الدول الفقيرة خلال توزيع لقاحات كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (أ ش أ):
طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دول العالم بضرورة عدم التخلي عن الدول الفقيرة خلال توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال جيبريسوس في تصريحات - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - اليوم /السبت/ - "إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك 3 مشكلات رئيسية وهم: تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والسماح بتواصل استعار الجائحة، وإبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير".

وجدد مدير عام منظمة الصحة العالمية، التحذير من النزعة القومية فيما يتعلق باللقاحات، مشددا على "أننا نعيش في قرية عالمية"، وأن لا أحد سيكون بمأمن ما لم يتم احتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" في كافة أنحاء العالم.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة الصحة العالمية الدول الفقيرة توزيع لقاحات كورونا فيروس كورونا

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