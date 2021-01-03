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الأمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين باليمن

07:20 م الأحد 03 يناير 2021
الأمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين باليمن

الأمم المتحدة

صنعاء - ( د ب أ):

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى وقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين في اليمن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية( د. ب. أ) نسخة منه " تقاریر أولیة تشير إلى مقتل ثلاثة مدنیین وإصابة أربعة آخرین على الأقل بجروح جراء سقوط قذائف مدفعیة في محیط قاعة أفراح في مدیریة الحوك بمدینة الحدیدة غربي اليمن في الأول من يناير الجاري".

ونقل البيان عن علي رضا قریشي، منسق الشؤون الإنسانیة في الیمن بالإنابة قوله : "من غیر المقبول أن یستمر مقتل المدنیین في ھذه الھجمات العشوائیة وغیر المبررة".

ولفت إلى أن الھجمات التي تسببت في سقوط العدید من القتلى والجرحى من المدنیین في الحدیدة قد تصاعدت في الأشھر الأخیرة.

ودعا المسؤول الأممي أطراف النزاع إلى وقف ھذه الھجمات العشوائیة، التي تتسبب في وقوع العدید من الضحایا بین المدنیین" في انتھاك واضح للقانون الإنساني الدولي".

و تصاعدت مؤخرا العمليات العسكرية في الحديدة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وسط تبادل الاتهامات بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن التصعيد.

الأمم المتحدة اليمن الهجمات العشوائية صنعاء

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