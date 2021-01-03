فيضانات بولاية جوهور في ماليزيا: إجلاء آلاف السكان وتضرر 7 مقاطعات

كوالالمبور- (د ب أ):

أثرت الفيضانات في ولاية جوهور في ماليزيا حتى الآن على سبع مقاطعات، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 5818 شخصا حتى الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، مقارنة بـ1780 شخصا الليلة الماضية.

ونقلت وكالة "برناما" الماليزية عن رئيس لجنة الصحة والبيئة بولاية جوهور، آر. فيديانانثان، القول إن مقاطعتي ميرسينج وبونتيان هما أحدث المقاطعات المتضررة من الفيضانات، إلى جانب كلوانج وكوتا تينجي وجوهور باهرو وكولاي وباتو باهات.

وقال إنه تم فتح 28 مركزا آخر للإغاثة المؤقتة في المقاطعات المتضررة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المراكز العاملة في الولاية إلى 56 مركزا للاغاثة المؤقتة.

وسجلت ثلاث محطات لرصد الأنهار في جوهور مستويات خطرة للمياه حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش)، بينما سجلت ست محطات مستويات إنذار أخرى، وذلك بسبب الفيضانات الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة والمستمرة منذ أمس السبت.