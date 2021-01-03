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العراق يعلن تدمير وكر لداعش في كركوك

10:56 ص الأحد 03 يناير 2021
العراق يعلن تدمير وكر لداعش في كركوك

وكر لداعش في كركوك

بغداد- (د ب أ)-

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم الأحد عن تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في كركوك 250 شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفرزة من مخابرات كركوك تحركت بالتنسيق مع قوة من اللواء ١٨ بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية إلى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد - قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش" ، مشيرة إلى أنه" كان يستخدم للإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية".

وأضافت أنه تم العثور داخل الوكر على مواد غذائية وبطاريات شحن وعاكسات وأسلاك كهربائية وأدوات للطبخ .

وكر لداعش في كركوك تدمير وكر لداعش العراق

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