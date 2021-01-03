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إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا إلى 19 يناير

10:26 ص الأحد 03 يناير 2021
إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا إلى 19 يناير

إيران

طهران- (د ب أ):

أعلن مساعد الشؤون الملاحية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية تمديد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 19 يناير، على خلفية تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن أبو القاسم جلالي القول إنه كان تم تعليق الرحلات بطلب من وزارة الصحة الإيرانية من العشرين من ديسمبر حتى الثالث من يناير، مضيفا أنه بعد تدارس الأمر تقرر تمديد فترة التعليق حتى 19 يناير.

ويقول المختصون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.

إيران الرحلات الجوية بريطانيا تعليق الرحلات الجوية

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