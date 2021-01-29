أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:53 ص الجمعة 29 يناير 2021
طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة


طوكيو- (أ ش أ):

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الجمعة، تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 225 حالة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 أو أكثر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في العاصمة إلى 98 ألفا و439 حالة.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من أمراض خطيرة في طوكيو بناء على معايير حكومة العاصمة انخفض بمقدار 3 أشخاص إلى 147.

وسجلت اليابان رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية الجديدة بين المصابين بفيروس كورونا بلغ 113 حالة وفاة، أمس الخميس.

هذا المحتوى من

Asha
طوكيو اليابان فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163761

    عدد المصابين

  • 127963

    عدد المتعافين

  • 9115

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا