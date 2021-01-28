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رئيس الوزراء الأردني يصل إلى بغداد

10:54 ص الخميس 28 يناير 2021
رئيس الوزراء الأردني يصل إلى بغداد

بشر الخصاونة

بغداد- (د ب أ):

وصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى بغداد، الخميس، في زيارة رسمية إلى العراق.

وذكر تلفزيون "العراقية" الرسمي أن الخصاونة سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعددا من المسؤولين لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والعلاقات الثنائية.

بشر الخصاونة بغداد الأردن

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