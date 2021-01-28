رئيس الوزراء الأردني يصل إلى بغداد

بغداد- (د ب أ):

وصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى بغداد، الخميس، في زيارة رسمية إلى العراق.

وذكر تلفزيون "العراقية" الرسمي أن الخصاونة سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعددا من المسؤولين لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والعلاقات الثنائية.