واشنطن تعلن إجراءات جديدة بشأن المسافرين لمواجهة كورونا
وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أنه ابتداء من اليوم ستطبق إجراءات جديدة تقضي بأن يحصل كل المسافرين القادمين على فحص سلبي لفيروس كورونا في غضون 3 أيام قبل ركوب الطائرة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء ينطبق على كل المسافرين من عمر السنتين وصاعدًا بما في ذلك المواطنين.
وأكدت في بيانها، أنه حفاظًا على سلامة الأمريكيين تنضم الولايات المتحدة للعديد من الدول في اتخاذ إجراءات صحية إضافية لمواجهة كورونا.
ودعا مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية بالإنابة، كل الأميركيين الذين يفكرون بالسفر للخارج إلى إعادة النظر في مشاريع سفرهم بشكل جدي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
163129
عدد المصابين
-
127433
عدد المتعافين
-
9067
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
100777064
عدد المصابين
-
72786191
عدد المتعافين
-
2164126
عدد الوفيات
إعلان