البرازيل تسجل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بكورونا

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 211491، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8573864.