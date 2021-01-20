البرازيل تسجل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بكورونا
برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 211491، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8573864.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
157275
عدد المصابين
-
123495
عدد المتعافين
-
8638
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان