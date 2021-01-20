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البرازيل تسجل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بكورونا

02:14 ص الأربعاء 20 يناير 2021
البرازيل تسجل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 211491، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8573864.

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Asha
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