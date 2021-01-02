أطباء بجنوب أفريقيا يطالبون بفصل مسؤولين بعد تأخير الحصول على اللقاحات
كيب تاون - (د ب أ)
دعا بعض كبار الخبراء الطبيين والأكاديميين في جنوب إفريقيا، الرئيس سيريل رامافوزا، إلى إقالة مسؤولين حكوميين بسبب التأخير في شراء لقاحات (كوفيد-19) قائلين إن أفعالهم ستسبب آلاف الوفيات وأضرار اقتصادية لا توصف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وتم تقديم الطلب في مقال رأي نشره موقع "نيوز 24"، ووقع عليه تسعة أشخاص من بينهم جليندا جراي، رئيسة مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، ومسؤولون من منظمات صحية ومستشفيات وجامعات أخرى.
وفي حين أن ما لا يقل عن 29 دولة من بينها المكسيك وألمانيا بدأت بتطعيم سكانها ضد الفيروس، لم تبرم جنوب إفريقيا بعد أي اتفاقيات للتزويد المباشر مع شركات الأدوية
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