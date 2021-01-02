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قصر باكنجهام: تطعيم الملكة شأن خاص بها

07:10 م السبت 02 يناير 2021
قصر باكنجهام: تطعيم الملكة شأن خاص بها

الملكة إليزابيث الثانية

لندن - (د ب أ)

قالت متحدثة باسم قصر باكنجهام اليوم السبت، إن تطعيم الملكة إليزابيث بأعوامها الأربعة والتسعين ضد فيروس كورونا يظل أمرا خاصا بها.

جاء ذلك في رد على سؤال وجهته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وذكرت المتحدثة أنه لن تصدر بيانات رسمية علنية عن هذا الأمر.

كانت الملكة التي تعتبر من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس لتقدمها في العمر قد أمضت أيام أعياد الميلاد مع الأمير فيليب 99 عامًا، في قلعة ويندسور وتنازلت عن الاجتماعات العائلية.

في المقابل أظهرت الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك 80 عامًا، قدرا أقل من التخوف من الظهور العلني.

تلقت الملكة مارجريت التطعيم ليلة رأس السنة كما أعلنت العائلة الملكية ظهر أمس الجمعة، التي أضافت أن الملكة ستتلقى الجرعة الثانية خلال ثلاثة أسابيع تقريبا.

وبحسب بيانات الحكومة البريطانية فإن مليون شخص في بريطانيا تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

بدءا من الأسبوع المقبل سيتم استخدام لقاح طورته جامعة أكسفورد والشركة البريطانية السويدية أسترازينيكا إلى جوار اللقاح الذي أنتجته يونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية.

وسيستغرق الأمر أسابيع وشهور حتى يتمكن من حصلوا على التطعيمات فعليًا من تحسين الوضع السائد للعدوى حاليًا في البلاد.

قصر باكنجهام فيروس كورونا الملكة إليزابيث

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