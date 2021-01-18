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روسيا تتوقع تطعيم 14% من سكانها في الربع الأول من 2021

08:26 م الإثنين 18 يناير 2021
روسيا تتوقع تطعيم 14% من سكانها في الربع الأول من 2021

فيروس كورونا

موسكو - (د ب ا)

تتوقع روسيا أن تبدأ تطعيمات ضد مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا لما يصل إلى 14٪ من السكان في الربع الأول من العام الحالي بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي السلطات تعمل لتوفير الوصول الشامل إلى التطعيمات.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، اليوم الاثنين، في اجتماع متلفز حول حملة التطعيم في البلاد، إن روسيا يجب أن تتمتع بالقدرة الإنتاجية لتوفير الجرعة الأولى من لقاحين مسجلين لأكثر من 20 مليون شخص هذا الربع.

تأتي التوقعات في الوقت الذي تكثف فيه روسيا الإنتاج بعد التحديات الأولية في زيادة الإنتاج،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وفي الأسبوع الماضي قالت جوليكوفا، إن 1ر2 مليون جرعة من اللقاحات الروسية ستكون متاحة بحلول نهاية الشهر الجاري .

وألقت الأرقام بظلال من الشك على عدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن تلقيهم جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك في.

ووفقًا لصندوق الاستثمار المباشر الروسي ، الذي دعم تطوير اللقاح، تلقى أكثر من 5ر1 مليون شخص اللقاح حتى 10 من الشهر الجاري.

وفي موسكو، حيث بدأ الانتشار، تلقى 190 ألف شخص اللقاح المضاد لمرض (كوفيد-19)، حسبما ذكرت إنترفاكس اليوم الاثنين،نقلا عن نائب رئيس البلدية أناستاسيا راكوفا.

وفي سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا، تم تلقيح 18500 شخص بحلول الرابع عشر من الشهر الجاري، وفقًا لصحيفة كوميرسانت.

وبالإضافة إلى "سبوتنيك في"، سجلت روسيا لقاحًا طوره مختبر للفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية "فيكتور" التابع للدولة.

فيروس كورونا موسكو روسيا

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