الإمارات وإسرائيل تؤجلان العمل باتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

تل أبيب - (بي بي سي)

تم تأجيل تنفيذ الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المتفق عليه بين كل من الإمارات والإسرائيل والذي يدخل في إطار الاتفاق الذي أبرم العام الماضي لتطبيع العلاقات بين البلدين

وقال مسؤولون إسرائيليون اليوم الاثنين، إن الاتفاق كان يتعين العمل به اعتبارًا من 13 فبراير القادم، لكن الإمارات علقت العمل به حتى الأول من يوليو، بعد طلب إسرائيل أن يخضع القادمون من الدولة الخليجية للحجر الصحي كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية أصدرت قرارًا يطالب بأن يُحتجز أي قادم من الإمارات في فندق يديره الجيش لقضاء مدة حجر صحي تتراوح بين عشرة أيام و12 يومًا، رغم أنه وفي وقت سابق أعفيت الإمارات من الإدراج على قائمة ما يطلق عليها الدول الحمراء.

وشهدت الإمارات، ارتفاعًا في حالات الإصابة هذا الشهر وتجاوزت 3 آلاف حالة يوميًا لأول مرة، في الوقت الذي تقود فيه إسرائيل حملة تطعيم ضد الفيروس اعتبرت هي الأسرع وتيرة على مستوى العالم.