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وزير الخارجية الروسي يكشف سبب عدم تلقيه لقاح كورونا

01:52 م الإثنين 18 يناير 2021
وزير الخارجية الروسي يكشف سبب عدم تلقيه لقاح كورونا

سيرجى لافروف

(وكالات):

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن تعرضه بشكل خفيف لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لأخذ اللقاح المضاد للفيروس: "تكونت لدي أجسام مضادة لأنني أصبت بعدوى كورونا بشكل خفيف، لكنني علمت مؤخرا أن الأخصائيين ينصحون حتى المتعافين من كورونا بالخضوع للتطعيم. لقد سمعت هذا الخبر أمس، وسوف أستشير الأطباء".

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي لقاح كورونا كوفيد19

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