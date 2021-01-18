وزير الخارجية الروسي يكشف سبب عدم تلقيه لقاح كورونا

(وكالات):

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن تعرضه بشكل خفيف لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لأخذ اللقاح المضاد للفيروس: "تكونت لدي أجسام مضادة لأنني أصبت بعدوى كورونا بشكل خفيف، لكنني علمت مؤخرا أن الأخصائيين ينصحون حتى المتعافين من كورونا بالخضوع للتطعيم. لقد سمعت هذا الخبر أمس، وسوف أستشير الأطباء".