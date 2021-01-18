كورونا حول العالم: 8ر94 مليون إصابة و03ر2 مليون وفاة

واشنطن - (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 94 مليونا و786 ألفا و649 حالة حتى الساعة 1953 اليوم الأحد بالتوقيت العالمي الموحد ، حسبما أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والمعروف رسميا باسم مرض كوفيد-19، إلى وفاة مليونين و26 ألفا و793 شخصا.