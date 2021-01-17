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‏الشرطة الروسية تعتقل المعارض نافالني بعد وصوله إلى موسكو

08:25 م الأحد 17 يناير 2021
‏الشرطة الروسية تعتقل المعارض نافالني بعد وصوله إلى موسكو

أليكسي نافالني

وكالات:

‎اعتقلت الشرطة الروسية، المعارض الروسي أليكسي نافالني، بعد وصوله إلى موسكو، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وعاد نافالني إلى روسيا بعد عدة أشهر من رحلة التعافي في ألمانيا من عملية تسميم محتملة.

فيما أعلنت إدارة السجون الروسية أنها "ملزمة" باعتقاله. لكن نافالني اعتبر الأمر محاولة لـ"تخويفه" ودعا أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار فنوكوفو في موسكو.

أليكسي نافالني وسكو الشرطة الروسية

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