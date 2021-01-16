أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بقرصنة منتجات لبنانية

07:53 م السبت 16 يناير 2021
لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بقرصنة منتجات لبنانية

لبنان

بيروت - (د ب أ)
اتهمت وزارة الصناعة في لبنان، تركيا وإسرائيل باللجوء إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية واعتماد شعارات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني، معتبرة ذلك قرصنةً واحتيالاً.

وقال الوزارة في بيان مساء اليوم السبت: "تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبّتة بالصور التي تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني".

واعتبرت الوزارة في بيانها أنّ هذا التعدّي المستجدّ القديم يعتبر احتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحقّ سيادة لبنان واقتصاده وصناعته.

وأضاف البيان: "ستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الإيعاز إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة".

ورأت الوزارة أن إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التي يمكن أن تمدّد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية ويتسبّب في خسارة الصناعيين المصدّرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق.

لبنان الاحتلال الإسرائيلي تركيا قرصنة منتجات

الخبر التالى:

البرلمان الإيطالي يصوت على تجديد الثقة لحكومة كونتي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 154620

    عدد المصابين

  • 121792

    عدد المتعافين

  • 8473

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94052636

    عدد المصابين

  • 67196627

    عدد المتعافين

  • 2012662

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. مصر - مقدونيا.. مونديال اليد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا