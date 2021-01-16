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إصابات كورونا في العالم تقترب من 94 مليون حالة وأكثر من مليوني وفاة

07:35 م السبت 16 يناير 2021
إصابات كورونا في العالم تقترب من 94 مليون حالة وأكثر من مليوني وفاة

إصابات كورونا

واشنطن - (د ب أ)

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم، لنحو 94 مليون إصابة حالة إلا قليل، حتى مساء اليوم السبت.

كما بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية مليونين و11 ألفا و509 وفيات، حسب بيانات جامعة جونز هوبنكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم، ثم جاءت بعدها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

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