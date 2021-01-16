إصابات كورونا في العالم تقترب من 94 مليون حالة وأكثر من مليوني وفاة
واشنطن - (د ب أ)
بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم، لنحو 94 مليون إصابة حالة إلا قليل، حتى مساء اليوم السبت.
كما بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية مليونين و11 ألفا و509 وفيات، حسب بيانات جامعة جونز هوبنكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم، ثم جاءت بعدها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
الخبر التالى:لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بقرصنة منتجات لبنانية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
154620
عدد المصابين
-
121792
عدد المتعافين
-
8473
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94052636
عدد المصابين
-
67196627
عدد المتعافين
-
2012662
عدد الوفيات
إعلان