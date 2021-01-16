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روسيا ترفع عدد الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة إلى 5 رحلات أسبوعيا

05:53 م السبت 16 يناير 2021
روسيا ترفع عدد الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة إلى 5 رحلات أسبوعيا

فيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ):
أعلن المركز الروسي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، أن روسيا ستزيد عدد الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة حتى 5 رحلات أسبوعيا.
وجاء في بيان للمركز عقب اجتماع عُقد بقيادة نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، حسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنه "بعد مناقشة وضع جائحة كورونا في بعض البلاد تم اتخاذ قرار حول زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى مصر على خط موسكو - القاهرة إلى 5 رحلات أسبوعياً".

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