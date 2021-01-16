زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب محافظة "هرمزكان" جنوب إيران

طهران- (أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، ميناء "كنج" بمحافظة "هرمزكان" في جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران - في تقرير اليوم /السبت/ أوردته وكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية - بأن الزلزال وقع، الليلة الماضية، على عمق 19 كيلو مترا

من سطح الأرض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 26.67 والطول الشرقي 55.21 درجة.

ولم تصل حتى الآن أية تقارير عن وقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.​