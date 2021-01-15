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تقارير: ترامب سيغادر واشنطن صباح الأربعاء قبل تنصيب بايدن

07:38 م الجمعة 15 يناير 2021
تقارير: ترامب سيغادر واشنطن صباح الأربعاء قبل تنصيب بايدن

دونالد ترامب

وكالات:
أكدت وكالة أسوشيتد برس، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيغادر العاصمة واشنطن صباح الأربعاء قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكان ترامب، أعلن منذ أيام، أنه لن يحضر تنصيب بايدن، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، في تصويت ثالث وأخير على قرار توجيه تهمة التحريض على التمرد، ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل 7 أيام فقط على تنصيب الديمقراطي المنتخب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.
ويتيح القرار الذي قدمه الديمقراطيون بالمجلس محاكمة ترامب برلمانيًا وعزله من منصبه قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته فعليًا، وجاء التصويت بموافقة أكثر من 230 نائبًا بينهم 10 نواب جمهوريين، فيما رفض نحو 195 نائبًا القرار، وذلك بعدما أنهى المجلس مداولات استمرت لساعات بشأن محاكمة الرئيس برلمانيًا وعزله.
وقالت رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، في جلسة النقاش إن ترامب "يشكل خطرًا واضحًا" على الأمة.

دونالد ترامب جو بايدن أمريكا

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