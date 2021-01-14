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تركيا: نعمل على إبقاء فرص الحل السياسي متاحة في ليبيا

02:44 م الخميس 14 يناير 2021
تركيا: نعمل على إبقاء فرص الحل السياسي متاحة في ليبيا

مولود تشاووش أوغلو

أنقرة - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن بلاده عازمة على الاستمرار في إبقاء نافذة الفرص مفتوحة من أجل حل سياسي في ليبيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الخميس عنه تأكيده أن تركيا تدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال :"لا حل عسكريًا للأزمة، ولولا ضمان تركيا التوازن لكانت ليبيا قد انجرت إلى الفوضى من خلال عرقلة العملية السياسية لفترة طويلة".

وقال إن تركيا "ستواصل دعمها للحوار الداخلي في ليبيا، وستستمر في إبقاء نافذة الفرص مفتوحة من أجل حل سياسي قابل للتطبيق وشامل ودائم وسلمي".

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي ليبيا أنقرة

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