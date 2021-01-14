أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

ماكونيل: لا توجد فرص لمحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ قبل تنصيب بايدن

12:14 ص الخميس 14 يناير 2021
ماكونيل: لا توجد فرص لمحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ قبل تنصيب بايدن

ميتش ماكونيل

وكالات

أكد ‏زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أنه لا توجد أدنى فرصة لبدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ماكونيل، في بيان لزملائه بالمجلس نقلته شبكة "سي إن إن" مساء الأربعاء، إن محاكمة ترامب لن تبدأ إلا بعد ١٩ يناير الجاري، ما يعني أن بايدن سيكون نصب رسميًا رئيسًا للبلاد.

ويرى أن الأفضل في الأيام القليلة المتبقية لترامب، أن يمضى الكونجرس والسلطة التنفيذية قدمًا ويركزان على تسهيل تنصيب بايدن، في جو منظم وآمن، لضمان انتقال سلس للسلطة.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، قال في وقت سابق من الأربعاء، إنه سيستمع إلى الحجج القانونية ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حين تقديمها لمجلس الشيوخ، حسبما ذكرت "العربية".

وأشار ماكونيل، إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت على قرار عزل ترامب من منصبه أم لا.

وكان متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قال إن زعيم الأغلبية لن يوافق على عقد جلسة طارئة بمجلس الشيوخ قبل ١٩ يناير الجاري، قبل يوم واحد فقط على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكر المتحدث لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن ذلك يعني أن محاكمة مجلس الشيوخ لن تبدأ على الأرجح إلا بعد مغادرة الرئيس ترامب لمنصبه.

ميتش ماكونيل مجلس الشيوخ الأمريكي تنصيب بايدن جو بايدن

الخبر التالى:

سريلانكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا