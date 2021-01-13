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"سي إن إن": بايدن يبحث مع ماكونيل إمكانية عزل ترامب وتثبيت مرشحي إدارته

01:10 ص الأربعاء 13 يناير 2021
"سي إن إن": بايدن يبحث مع ماكونيل إمكانية عزل ترامب وتثبيت مرشحي إدارته

جو بايدن

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن الرئيس المنتخب جو بايدن، أجرى اتصالاً هاتفيًا بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يستفسر خلالها عن إمكانية مضي مجلس الشيوخ في تثبيت مرشحي الإدارة الجديدة ومحاكمة ترمب في الوقت نفسه.
وقالت مصادر للشبكة الإخبارية، إن بايدن يرغب في تجنب تضييع الوقت في الأيام الأولى لرئاسته، للبدء الفوري في تنفيذ أجندته الرئاسية.
وتابعت المصادر، أنهما تحدثا عن المحاكمة المحتملة لترامب، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير الجاري، وأكدا على أنها ستكون مختلفة عن المحاكمة التي أجرياها في عام 1999 للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
وأوضح ماكونيل لبايدن، أن نواب مجلس الشيوخ سينظرون في إمكانية إجراء العزل والتصديق على الإدارة الجديدة في الوقت نفسه.

جو بايدن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية عزل ترامب

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