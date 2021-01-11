رويترز: واشنطن تعتزم تصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية

ذكرت 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف حركة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية.

وقال مصدران إن الإعلان قد يتم بحلول يوم الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت الحكومة اليمنية جددت مطالبها، يوم الجمعة الماضي، بإدراج حركة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي.