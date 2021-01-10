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بدء مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري للدول الثلاث

05:46 م الأحد 10 يناير 2021
بدء مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري للدول الثلاث

وزيرا الخارجية والري

وكالات

انطلقت اليوم الأحد، المفاوضات الثلاثية بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

ويأتي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد قبل أسبوع برئاسة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة تتواصل، وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي يشاركان في الاجتماع الوزاري السُداسي الذي يُعقَد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي".

سد النهضة إثيوبيا جنوب أفريقيا

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