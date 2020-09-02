حماس تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة 3 أطفال حرقًا في غزة

غزة - (د ب أ)

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، إسرائيل مسئولية التداعيات "الخطيرة" الناتجة عن استمرار حصارها لقطاع غزة، عقب وفاة ثلاثة أطفال فلسطينيين حرقًا.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن حادثة وفاة الأطفال الثلاثة، الليلة الماضية داخل منزلهم في حريق نتج عن إضاءة الشموع بدلاً عن انقطاع التيار الكهربائي "تأتي ضمن الأزمات الإنسانية الكبيرة التي سببها الحصار الإسرائيلي لأهالي القطاع".

وأضافت الحركة "أمام هذه الفاجعة تتضاعف المسؤوليات أمام الجهات والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع حصاره الظالم عن قطاع غزة" المفروض منذ 13 عامًا.

يأتي ذلك فيما أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة عن عودة نظام وصل التيار 8 ساعات مقابل 8 قطع، عقب تشغيل محطة التوليد الوحيدة وإدخال الوقود المخصص لها أمس.

وكانت محطة التوليد توقفت لمدة أسبوعين بسبب إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة ووقف إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطة ما فاقم العجز في الكهرباء في القطاع لأكثر من 75%.

وسمحت إسرائيل أمس بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة واستئناف ضخ الوقود لمحطة توليد الكهرباء بموجب تفاهمات للتهدئة مع حركة حماس بوساطة قطرية.

