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إصابة رئيسة قسم الصحة العامة في التشيك بكورونا

04:17 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
إصابة رئيسة قسم الصحة العامة في التشيك بكورونا

التشيك

براغ- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في براغ اليوم الأربعاء إصابة رئيسة قسم الصحة العامة جارميلا رازوفا بفيروس كورونا، وأضافت أنها تخضع حاليا للعزل المنزلي.

ويأتي الإعلان بعد أيام قليلة من ظهور عالمة الأوبئة البالغة من العمر 58 عاما في برنامج حواري تلفزيوني يوم الأحد الماضي.

وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس شارك مؤخرا في اجتماع مع رازوفا، إلا أنه كان يرتدي قناعا تنفسيا وحافظ على تباعد اجتماعي بعدة أمتار.

ويجري حاليا إخضاع وزير الصحة آدم فوجتيك والعديد من المسؤولين والأفراد الآخرين للاختبارات بعد مخالطتهم لرازوفا.

وسجلت التشيك زيادة في إصابات كورونا هذا الأسبوع. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 503 إصابات جديدة أمس الثلاثاء، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة إلى نحو 6600 حالة، والوفيات إلى 425 .

التشيك فيروس كورونا

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