رغم قلة الوفيات.. سنغافورة تُقر بارتكاب "أخطاء" في التعامل مع كورونا

بانكوك- (د ب ا):

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، الأربعاء، إن الحكومة ارتكبت بعض الأخطاء في تعاملها مع فيروس كورونا، وذلك على الرغم من تسجيل المدينة عددا من أدنى أعداد حالات الوفاة بالفيروس في العالم.

وقال لي" علينا أن نتعلم من هذه الأخطاء ونؤدي بصورة أفضل المرة المقبلة" ، وذلك في إشارة إلى تفشي الفيروس في العشرات من المهاجع، حيث يعيش نحو 320 ألف من العمال المهاجرين في غرف تستوعب الواحدة منها 10 إلى 20 شخصا.

وقد أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأربعاء تسجيل 49 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة منذ بدء تفشي الفيروس في يناير الماضي 57 ألف حالة.

وقد تم تسجيل نحو 55 ألف حالة إصابة في المهاجع، ومعظمها كانت بين عمال شباب من دول مثل إندونيسيا والهند، حيث ظهرت عليهم أعراض متوسطة أو لم تظهر عليهم أعراض، بحسب ما قالته الوزارة.

وقال لي في برلمان سنغافورة " نعلم أن العيش في المهاجع يمثل خطورة لحدوث حالات عدوى".

وأضاف لي أنه على الرغم من " تكثيف السلطات للإجراءات الاحترازية في المهاجع"، " لبعض الوقت بدا أن هذه الاجراءات كافية" ، فإنه مع " القاء نظرة إلى الوراء كان يمكن للحكومة التحرك بصورة أسرع وأكثر قوة".

وقد سجلت سنغافورة، التي يبلغ عدد سكانها 8ر5 مليون نسمة، 27 حالة وفاة بالفيروس.

وكانت الحكومة قد قالت إنها سوف تدرس ظروف معيشة العمال المهاجرين، ولكنها أيضا سوف تدرس تشديد القيود على تعيين غير السنغافوريين، وذلك بعدما أدى فرض إجراءات الاغلاق لمدة شهرين لانكماش الاقتصاد بنسبة 2ر13% خلال الربع الثاني من العام.