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أول وزير بالحكومة الروسية يتلقى "لقاح كورونا"

11:58 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
أول وزير بالحكومة الروسية يتلقى "لقاح كورونا"

الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف

موسكو- أ ش أ:

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، الأربعاء، تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول وزير فيدرالي في الحكومة الروسية يفيد تطعيمه باللقاح .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مانتوروف قوله إنه تلقى التطعيم دون الحاجة الى البقاء في المستشفى.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين أعلن في وقت سابق أنه تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 4952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و115 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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